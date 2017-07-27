Сейчас они необыкновенно любят друг друга: семья Кустовых отпраздновала 70-летний юбилей, благодатную свадьбу
Новости Беларуси. 70 лет вместе: уникальную супружескую пару чествовали в Партизанском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Гостей по случаю благодатной свадьбы встречали Иван и Тамара Куʹстовы. Поздравили молодоженов родственники, представители районной администрации и сотрудники отдела ЗАГС. Для супругов провели настоящую свадебную церемонию.
Юбиляры скрепили свой союз подписью и поцелуем, как и 70 лет назад.
Глава семьи Иван Ильич – ветеран Великой отечественной войны, герой Советского Союза точно знает, в чем секрет семейного счастья.
Иван Кустов, герой Советского Союза:
Чтобы все славные традиции старшего поколения хорошо знали и стремились их в своей практической жизни утвердить.
Татьяна Кустова, дочь:
Эти люди – они действительно созданы друг для друга. И сейчас они необыкновенно любят друг друга. Может быть, даже пришло такое время, когда в молодости такой любви не было, а сейчас она появилась.
Нежность и любовь у них сейчас с утра до вечера.
Елена Горшкова, начальник отдела ЗАГС администрации Партизанского района:
70-летний юбилей, благодатная свадьба – это единичный случай в моей практике, он встречается впервые. Очень редко бывают золотые свадьбы,
а уж 70-летняя – событие порядка, я думаю, на весь Минск.
Семья Кустовых – пример для многих супружеских пар. Прожив всю жизнь душа в душу, юбиляры сегодня воспитывают пятерых правнуков и радуются каждому мгновению, проведенному вместе.