Сейчас они необыкновенно любят друг друга: семья Кустовых отпраздновала 70-летний юбилей, благодатную свадьбу

Юбиляры скрепили свой союз подписью и поцелуем, как и 70 лет назад.

Иван Кустов, герой Советского Союза: Чтобы все славные традиции старшего поколения хорошо знали и стремились их в своей практической жизни утвердить.

Татьяна Кустова, дочь:

Эти люди – они действительно созданы друг для друга. И сейчас они необыкновенно любят друг друга. Может быть, даже пришло такое время, когда в молодости такой любви не было, а сейчас она появилась.