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У православных верующих наступил Великий четверг

02 мая 2024 10:38
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Православные верующие отмечают 2 мая Великий четверг. За три дня до наступления светлого праздника Пасхи в храмах вспоминают одно из важнейших евангельских событий – тайную вечерю – прощальный ужин Христа с апостолами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У православных верующих наступил Великий четверг-1

Считается, что тогда был установлен обряд святого причастия. Сегодня люди приходят в церкви, чтобы исповедаться и вкусить вино и хлеб, символизирующие кровь и плоть Христа. Также, согласно Библии, во время трапезы Иисус омыл ноги своим ученикам. В память об этом событии во время богослужений архиереи омывают ноги 12 священникам, а верующие наводят порядок дома: моют полы, окна, протирают пыль. Потому в народе Великий четверг называют Чистым.

К слову, именно в этот день начинались главные приготовления к Пасхе. В четверг утром хозяйки ставили тесто, а к вечеру, прочитав молитву, приступали к делу. По испеченной булке предсказывали, каким будет год. Считалось, что если кулич получился пышным, можно ждать счастья и благополучия.

# Православные в Беларуси # общество

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