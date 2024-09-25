Белорусские студенты создали уникальную компьютерную игру с историческим сюжетом

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Давид, Владислав, Вячеслав и Богдан – четверо школьных друзей, которые однажды решили выйти за рамки учебной программы и, объединив усилия, создали уникальную компьютерную игру. У них нет дипломов программистов, зато уже есть огромное желание покорить техномир.

Над игрой команда мечты трудится в свободное от лекций и семинаров время, доказывая, что для создания чего-то великого не всегда нужно профильное образование – достаточно энтузиазма и таланта.

Давид Дедовец, студент 2 курса механико-технологического факультета БНТУ:

Изначально была моя идея, потому что я прошел курсы по разработке игр. И потом уже с ребятами начали разрабатывать этот проект. Начали работу в марте 2023 года, но все это шло довольно медленно, также несколько раз заново начинали проект, потому что понимали, что могли сделать намного лучше.