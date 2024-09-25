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Белорусские студенты создали уникальную компьютерную игру с историческим сюжетом

25 сентября 2024 11:08
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Давид, Владислав, Вячеслав и Богдан – четверо школьных друзей, которые однажды решили выйти за рамки учебной программы и, объединив усилия, создали уникальную компьютерную игру. У них нет дипломов программистов, зато уже есть огромное желание покорить техномир.

Белорусские студенты создали уникальную компьютерную игру с историческим сюжетом-2

Над игрой команда мечты трудится в свободное от лекций и семинаров время, доказывая, что для создания чего-то великого не всегда нужно профильное образование – достаточно энтузиазма и таланта.

Белорусские студенты создали уникальную компьютерную игру с историческим сюжетом-4

Давид Дедовец, студент 2 курса механико-технологического факультета БНТУ:
Изначально была моя идея, потому что я прошел курсы по разработке игр. И потом уже с ребятами начали разрабатывать этот проект. Начали работу в марте 2023 года, но все это шло довольно медленно, также несколько раз заново начинали проект, потому что понимали, что могли сделать намного лучше.

Белорусские студенты создали уникальную компьютерную игру с историческим сюжетом-6

Владислав Титовец, студент 2 курса филологического факультета БГУ:
Я во время учебы в школе брал курсы программирования и там всему научился, потом мы собрали команду, стали эти навыки использовать. Чаще всего мы созваниваемся по видеосвязи, собираемся раз в неделю, обсуждаем рабочие моменты, сейчас планируем организовывать личные встречи, что-то вроде тимбилдинга. 

Сегодня в коллективе уже 11 человек, у каждого своя роль. Одни отвечают за техническую часть, другие занимаются продвижением.

Подробности в видео.

# Вероника Макаревич # It-технологии

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