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Представитель Минлесхоза о лесных пожарах: почему случаются, как себя вести и есть ли ответственность за поджог

25 сентября 2024 10:55
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В 66 районах Беларуси введены ограничения на посещения лесов, в остальных – действует запрет. Виной тому пожары, которые представляют угрозу для природы и людей. Как вести себя в данной ситуации? Об этом поговорили с гостем. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алексей Бойко, консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь.

Ольга Бурлакова, ведущая: 
Хорошо, что сейчас нет активных пожаров, но тем не менее пожары лесные из-за беспечности людей или из-за того, что давно дождей не было?

Алексей Бойко, консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь: 
Вы правы, все-таки неосторожное обращение с огнем в 90 % случаев является основой для пожара. При курении, при разведении костров, самое главное – при нарушении запретов на посещение в принципе. Погодные условия немаловажная, но второстепенная позиция, которая позволяет при определенных условиях – отсутствие осадков, высокая температура, – давать быстрейшее распространение огня.

Представитель Минлесхоза о лесных пожарах: почему случаются, как себя вести и есть ли ответственность за поджог-2

Ольга Бурлакова: 
Если случилось возгорание, что делать?

Алексей Бойко: 
Я прошу не паниковать. По возможности найти номер телефона, если есть информационные знаки лесхоза, то позвонить в лесхоз, если нет, то сразу набирать, не промедляя, 101 либо 112. Сообщить примерно, где вы находитесь, населенный пункт условно. Вас найдут. 

Представитель Минлесхоза о лесных пожарах: почему случаются, как себя вести и есть ли ответственность за поджог-4

Юрий Царев, ведущий: 
Предусмотрена даже уголовная ответственность за поджоги и за нарушение противопожарной безопасности, это правда?

Алексей Бойко: 
Правда, это статья 276 УК Республики Беларусь. За неосторожное обращение с огнем, причинение вреда – свыше 500 базовых величин предусмотрена ответственность. 

Александр Меженный, ведущий: 
Я хочу напомнить, что всевозможные методы наблюдений используются, есть специальные камеры, которые отслеживают передвижения животных, они же могут отследить и передвижение нарушителей.

Подробности в видео.

# Пожары # Юрий Царёв # Ольга Бурлакова # Александр Меженный

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