Представитель Минлесхоза о лесных пожарах: почему случаются, как себя вести и есть ли ответственность за поджог

В 66 районах Беларуси введены ограничения на посещения лесов, в остальных – действует запрет. Виной тому пожары, которые представляют угрозу для природы и людей. Как вести себя в данной ситуации? Об этом поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алексей Бойко, консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Хорошо, что сейчас нет активных пожаров, но тем не менее пожары лесные из-за беспечности людей или из-за того, что давно дождей не было?

Алексей Бойко, консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

Вы правы, все-таки неосторожное обращение с огнем в 90 % случаев является основой для пожара. При курении, при разведении костров, самое главное – при нарушении запретов на посещение в принципе. Погодные условия немаловажная, но второстепенная позиция, которая позволяет при определенных условиях – отсутствие осадков, высокая температура, – давать быстрейшее распространение огня.