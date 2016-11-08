В ритме американского степа: танцор, степист Иван Бушан поделился своим мастерством

Адриано Челентано в степовках! И правда ведь похож, только ещё и обладает своей изюминкой – неподражаемым мастерством выстукивания музыкального ритма.

15 лет, так сказать, нога об ногу. Базовые удары американского степа: хил, диг, той, шафл, стом – он теперь может отбивать и с закрытыми глазами. Испанец мексиканского происхождения, но с поистине славянским именем Иван, танцует душой и телом с самого детства. Там за морями его ждут ученики и международные фестивали, но сегодня он дарит свою энергетику телезрителям СТВ.

Его встречают аплодисментами, и что самое важное для Ивана – они искренние, настоящие. Начинает он всегда с юмора и плавно переходит к разминке. Важно «расшевелить» всю стопу: и на пятке и на носке своя железная набойка – инструмент, который вносит оригинальные нотки в музыкально-танцевальное искусство.

На занятиях Иван предпочитает создавать лёгкую непринуждённую атмосферу – дух вечеринки. Так легче раскрепоститься, пуститься в пляс. И может он немного смешной и не такой чистый по технике – здесь разрешено допускать ошибки! Главное добавить в танец своего стиля и обаяния.

На первых порах в степе приходится думать про каждый удар стопой. При этом стараться держать ритм и помнить, что остальное тело тоже должно быть подвижным. Только со временем удастся синхронизировать всё в танце и тогда уже добавляется актёрская игра. Которая, кстати, заставляет зрителя не заметить или забыть про внезапно отлетевшую набойку или иной курьёзный случай на выступлении.

В степе важно услышать себя и внутри и снаружи. А ещё важнее танцевать с горящими глазами.