Белорусским военачальникам вручили российский орден Дружбы

Церемония прошла в российском посольстве. Награды удостоены председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Сергей Гурулёв, заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Владимир Сулимов, замкомандующего Сухопутными войсками Валерий Хохлов и Юрий Меренцов, который до декабря 2009 года занимал пост заместителя министра обороны Беларуси.

Сергею Гурулеву, который не смог присутствовать на церемонии, орден будет вручен позже.

Отметим, между военными ведомствами Беларуси и России налажено тесное сотрудничество. Свидетельство тому – итоги совместного учения «Запад-2009». Указ о награждении российских военачальников орденом Дружбы народов также подписал Президент Александр Лукашенко.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

– Это признание заслуг успешной работы в целом, венцом которой явились учения. Первый раз вручается государственная награда Российской Федерации и будет вручаться государственная награда Республики Беларусь в виде орденов за всю историю сотрудничества обороны наших ведомств.

Владимир Сулимов, заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил:

– Я награжден за подготовку и проведение учений «Запад-2009». Одни из самых уважаемых и знаменитых людей Беларуси были награждены, в том числе, глава нашей русской православной церкви, генерал Мальцев и еще ряд людей, которые, я считаю, самые уважаемые в стране.