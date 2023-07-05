Белорусским аграриям предстоит убрать 44 тыс. тонн озимого ячменя. Вот как готовятся в хозяйствах

Новости Беларуси. В Минской области идет уборка озимого ячменя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Аграрии обмолотили почти 5 % хлебной нивы. Пройдено 2 тысячи гектаров. В закрома отправилось 8,5 тысячи тонн зерна. Хлеборобам способствует и погода. В лидерах по уборке Любанский, Несвижский и Клецкий районы. Сжаты первые гектары хлеба и на предприятии «Кухчицы». Вместе с механизаторами в поле отправилась и наш корреспондент Мария Царикевич.

Самое настоящее золото, только добытое в поле, – это хозяйство «Кухчицы». Аграрии вторую неделю в поле. Несколько тонн зерна уже в закромах. Только Виталий Кишко за день делает десятки рейсов.