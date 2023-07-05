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Белорусским аграриям предстоит убрать 44 тыс. тонн озимого ячменя. Вот как готовятся в хозяйствах

05 июля 2023 15:58
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Новости Беларуси. В Минской области идет уборка озимого ячменя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Аграрии обмолотили почти 5 % хлебной нивы. Пройдено 2 тысячи гектаров. В закрома отправилось 8,5 тысячи тонн зерна. Хлеборобам способствует и погода. В лидерах по уборке Любанский, Несвижский и Клецкий районы. Сжаты первые гектары хлеба и на предприятии «Кухчицы».

Вместе с механизаторами в поле отправилась и наш корреспондент Мария Царикевич.

Белорусским аграриям предстоит убрать 44 тыс. тонн озимого ячменя. Вот как готовятся в хозяйствах-1

Самое настоящее золото, только добытое в поле, – это хозяйство «Кухчицы». Аграрии вторую неделю в поле. Несколько тонн зерна уже в закромах. Только Виталий Кишко за день делает десятки рейсов.

Белорусским аграриям предстоит убрать 44 тыс. тонн озимого ячменя. Вот как готовятся в хозяйствах-4

Виталий Кишко, водитель сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Машины подготавливали серьезно, потому что надо ответственно к этому относиться. А сейчас начало уборки. В прошлом году больших результатов достиг – 3 800 тонн перевез.

Подробности в видеоматериале.

# Уборочная кампания # общество # Мария Царикевич # Виталий Кишко # Сергей Здрок # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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