Белорусский военный суд вынес приговор по так называемому делу "Козловичи"

Напомним, в 2004 год была задержана преступная группа, занимавшаяся переправкой товаров, ограниченных к перемещению, через пункты пропуска Западный Буг и Берестовица-2. Ущерб от деятельности группировки, основную часть которой составляли работники таможни, оценивается более чем в 10 миллиардов рублей. Наиболее строгие меры наказания были вынесены в отношении 2 обвиняемых: по 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать административные должности на 5 лет.