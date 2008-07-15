Житель Жодино положив на банковскую карточку 170 тысяч рублей, получил бонус в 170 тысяч евро

Как выяснилось позже, это банальная ошибка сотрудника банка.

Деньгам ,свалившимся на банковскую карточку зятя, словно снег на голову, Людмила Михайловна вначале не поверила. Решила – розыгрыш. Но миллионы оказались реальные. Как и история внезапного обогащения.

Соблазн подержать такие баснословные для обычного рабочего завода БАЛаз деньги оказался сильнее советов тещи. На обналичку только пятой части электронного безнала новоявленный толстосум потратил час.

После девяноста операций в кармане жодинского миллионера оказалось более пятидесяти тысяч долларов. Хранить деньги дома молодой человек не стал. Привез к родственникам, в поселок Зеленый бор. Пока отмечал удачу, в банке заметили недостачу. Карточку заблокировали.

Одним невнимательным "кликом" клавиатуры работница обогатила незнакомого земляка. Благо, что владельца случайных миллионов нашли быстро. Да и парень оказался честным, отпираться не стал – вернул все до копейки. Сотрудники милиции говорят – будь человек криминального склада, возможно бы ситуация сложилась по-другому.

После такого стресса, в банке уже усовершенствовали компьютерные системы, чтобы застраховаться от подобных ошибок. А бывший миллионер отправился с семьей в Сочи. После такого потрясения, его нервной системе отдых явно не помешает.

