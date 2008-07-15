Начался суд по делу лидера пензенских затворников Петра Кузнецова

Они более чем полгода находились в пещере в ожидании конца света. Среди них были и жители Беларуси.

Заседание закрытое и проходит в областной психиатрической больнице. Именно здесь подсудимый проходит лечение. Напомним, что в ноябре прошлого года 35 сектантов самовольно ушли в пещеру. На многочисленные просьбы выйти из заточения реагировали угрозами самоубийства.

Журналистам в Пензенскую областную психиатрическую больницу, где идет слушание, не попасть. Заседание закрытое. До последнего оставалось тайной, будет ли на суде глава сектантов Петр Кузнецов. Его признали невменяемым и сейчас лечат именно в этой больнице. В то же время, Кузнецова обвиняют сразу по двум статьям "Возбуждение ненависти по религиозным признакам" и "Нарушение прав граждан". В совокупности это до пяти лет лишения свободы, вот только у самих сектантов, для которых Кузнецов – духовный гуру и миссия – мнение другое. Хорошо "прозомбированные" учителем, они и сами напоминают зомби.

Петр Кузнецов засветился в прессе в ноябре прошлого года. Тогда он убедил 35 человек спуститься в пещеру в ожидании якобы конца света. Вот только сам обладатель паспорта с дьявольским номером – сразу три шестерки – замуроваться с учениками почему-то не захотел. Более чем полгода 35 человек, в том числе пятеро белорусов, находились под землей практически без еды и медицинской помощи. На многочисленные просьбы выйти реагировали угрозами самоубийства. Ситуация разрешилась только в мае этого года. Весенний паводок спровоцировал конец света прямо в пещере. Затворникам пришлось увидеть белый свет. Только не всем. 2 женщины, в том числе и гражданка Беларуси умерли.

Слушание по делу Кузнецова будет проходить три дня. Лидер сектантов из-за своей болезни показания давать не обязан. За него это делают 80 свидетелей. В основном, затворники. Как отзываются бывшие сектанты о подземной жизни, пожив на земле, пока тайна следствия.

