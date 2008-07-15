Почти месяц жителей нескольких деревень на Брестщине держит в страхе косуля

Нападениям животного подверглись уже 8 человек. Среди пострадавших четыре ребенка. Опасного зверя разыскивает целый отряд экологов и лесничих.

Таких случаев в этом лесничестве и не припомнят. Лесник Рустам Зайнулин работал на делянке. Как вдруг на него накинулась косуля. Сбила с ног и чуть не забодала. В разорванной одежде и с пораненной рукой Рустама нашли коллеги и оказали помощь.

А вот еще один случай. Накануне Екатерина с детьми отправилась в лес за ягодами. На прогулку увязалась и кошка Анфиса. Как оказалась, к счастью. Домашний питомец спас хозяйку от разъяренной косули. Отделалась лишь легким испугом и ссадинами. А вот Людмиле Гавриленко повезло меньше. Животное ударило женщину прямо в шею. Истекая кровью, сама не помнит, как оказалась на дереве.

Пострадавших в округе уже 8 человек. И что характерно, во всех случаях косуля не боялась человека. На поиски косули брошены немалые силы. За опасным животным охотится целый отряд экологов и лесничих. Однако ликвидировать лесного разбойника пока не удается.

