28 мая в Беларуси отмечают день пограничника

Новости Беларуси. Безопасность белорусских рубежей под надежной защитой. День пограничника отмечают 28 мая в Беларуси. Командование, личный состав, ветеранов с 95-летием органов погранслужбы поздравил президент Александр Лукашенко.

«Сегодня значение вашей работы еще более возрастает, а понятие «пограничная бдительность» как никогда актуально... Уверен, что вы и впредь будете с полной ответственностью и самоотдачей честно и преданно служить своему народу», – отметил глава государства.

Праздничные мероприятия проходят во всех пограничных соединениях и частях. По традиции они начались с возложения цветов к памятникам и обелискам. Эти утром в Минске к монументу на площади Победы пришли ветераны и военнослужащие. Они возложили цветы и венки к вечному огню. Погибших в годы Великой Отечественной почтили минутой молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Боечко, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Каждую секунду государственную границу пересекает один человек. Поэтому нам расслабиться нельзя ни на секунду. Сегодня новые способы формы испытываются в охране границы, используются в охране границы новая техника, новые технологии, но, в первую очередь, в центре внимания всегда оставался человек. И его готовность в любую минуту, любую секунду выполнить тот, долг, который возложила на него родина, – это самое главное.

Почтили память воинов-интернационалистов. Военнослужащие в зеленых фуражках направились к Острову Мужества и Скорби. Это многолетняя традиция. За время боевых действий в Афганистане погибли более 500 советских пограничников, в том числе 34 белоруса.

Сегодня военнослужащие в зеленых фуражках охраняют около двух тысяч километров госграницы. Под их контролем участок со странами ЕС, внешняя граница Союзного государства и стран СНГ. Наши рубежи и общая союзная граница считаются одними из самых безопасных и охраняемых в мире.

Василий Акимович прошел не только прошел всю войну, но и продолжил защищать рубежи Родины в мирное время. Сегодня полковник в отставке почувствовал себя снова в строю.

Василий Климовских, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы защитили Родину, завоевали мир, который существует уже 68 лет.

Сюда он приходит два раза в год: 15 февраля и 28 мая. Вместе с боевыми товарищами вспоминает тех, кто так и не вернулся. Игорь Владимирович прослужил полтора года на афганской границе.

Игорь Пилипейко:

Я не жалею, что попал в Афганистан. У меня был брат-близнец. Мы вдвоем служили там.

А вот капитан Антон Авдей привел сюда сына впервые. Преемственность поколений на практике. Трехлетний Тимофей из настоящей военной династии и, несмотря на юный возраст, уже определился с выбором.

Уже ближе к вечеру в государственной филармонии был аншлаг. Тематический концерт. В зале — ветераны, офицеры, курсанты, на сцене — лучшие артисты.

В этот день пограничником желают чистой контрольно-следовой полосы. И, надо сказать, именно в сводке за последние сутки обстановка на границе оказалась гораздо спокойнее, чем обычно.