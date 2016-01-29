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Белорусский спутник «Белинтерсат-1» уже наладил контакт с комплексом управления в Станьково

29 января 2016 13:47
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Новости Беларуси. Белорусский спутник «Белинтерсат-1» уже наладил контакт с комплексом управления в Станьково. Об этом сегодня, 29 января, сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев. Космический аппарат рассчитан на передачу теле- и радиосигнала, а также обеспечение доступа в Интернет.

Таким образом, Беларусь вышла на мировой рынок телекоммуникационных услуг. Сигнал покрывает все восточное полушарие. И это дает большие возможности для продажи информации, полученной с помощью спутника. Напомним, для обеспечения потребностей белорусов достаточно пяти процентов ресурса «Белинтерстат-1», остальные 95 — уйдут на экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Гурулев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:
Все параметры выполнены, ресурс спутника израсходован на запуск минимальный, все положенные корректировки проведены, антенны и солнечные батареи раскрыты, то есть спутник функционирует. 

# общество # Белорусский спутник # Сергей Гурулев

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