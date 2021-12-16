Около 400 тысяч туристов ежегодно посещают Брестскую крепость. Рассказываем о планах по её реставрации

Новости Беларуси. Отстаивать историческую правду помогает и сохранение таких важных для нас объектов, как Брестская крепость. Реализацию проекта по реставрации мемориального комплекса обсудили сегодня, 16 декабря, в городе над Бугом. В Бресте прошло заседание Комиссии Парламентского собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музеефикация сооружений цитадели будет продолжена за счет средств бюджета Союзного государства. Предполагается капитальный ремонт главного монумента «Мужество», центрального входа «Звезда». Реставрационные работы коснутся также южной казармы, северных ворот и еще ряда объектов цитадели.

Е лена А фанасьева, председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молод ежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам: Определим финансовый объем этой реставрации. Технически мы понимаем, что здесь надо делать, неоднократно директор Брестской крепости к нам приезжал, докладывал, показывал проекты, какие объекты нужно в первую очередь профинасировать для того, чтобы их отреставрировать, какие могут чуть-чуть подождать.

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Главный монумент, «Звезда», помещение с левой стороны от главного входа, безусловно, тоже надо. У нас прекрасные помещения более 4 000 квадратных метров в южной казарме, которые мы хотим в перспективе использовать, после проведения ремонтов, по созданию условий под классы для белорусских ребят и для российских.

К 80-летней годовщине со дня начала войны в Брестской крепости провели музеефикацию восточного и 5-го фортов, Тереспольского укрепления. На консервацию руин, создание новых экспозиций, обновление декоративно-художественной подсветки, кровель, моста через Мухавец и другие работы из союзного бюджета было выделено около 300 миллионов российских рублей. Ежегодно «Брестскую крепость-герой» посещают около 400 тысяч туристов.