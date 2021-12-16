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Около 400 тысяч туристов ежегодно посещают Брестскую крепость. Рассказываем о планах по её реставрации

16 декабря 2021 17:29
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Новости Беларуси. Отстаивать историческую правду помогает и сохранение таких важных для нас объектов, как Брестская крепость. Реализацию проекта по реставрации мемориального комплекса обсудили сегодня, 16 декабря, в городе над Бугом. В Бресте прошло заседание Комиссии Парламентского собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Около 400 тысяч туристов ежегодно посещают Брестскую крепость. Рассказываем о планах по её реставрации -1

Музеефикация сооружений цитадели будет продолжена за счет средств бюджета Союзного государства. Предполагается капитальный ремонт главного монумента «Мужество», центрального входа «Звезда». Реставрационные работы коснутся также южной казармы, северных ворот и еще ряда объектов цитадели.  

Около 400 тысяч туристов ежегодно посещают Брестскую крепость. Рассказываем о планах по её реставрации -4

Елена Афанасьева, председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам:  
Определим финансовый объем этой реставрации. Технически мы понимаем, что здесь надо делать, неоднократно директор Брестской крепости к нам приезжал, докладывал, показывал проекты, какие объекты нужно в первую очередь профинасировать для того, чтобы их отреставрировать, какие могут чуть-чуть подождать.  

Около 400 тысяч туристов ежегодно посещают Брестскую крепость. Рассказываем о планах по её реставрации -7

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:  
Главный монумент, «Звезда», помещение с левой стороны от главного входа, безусловно, тоже надо. У нас прекрасные помещения более 4 000 квадратных метров в южной казарме, которые мы хотим в перспективе использовать, после проведения ремонтов, по созданию условий под классы для белорусских ребят и для российских.  

К 80-летней годовщине со дня начала войны в Брестской крепости провели музеефикацию восточного и 5-го фортов, Тереспольского укрепления. На консервацию руин, создание новых экспозиций, обновление декоративно-художественной подсветки, кровель, моста через Мухавец и другие работы из союзного бюджета было выделено около 300 миллионов российских рублей. Ежегодно «Брестскую крепость-герой» посещают около 400 тысяч туристов.  

# Великая Отечественная война # общество # Григорий Бысюк # Елена Афанасьева # Фотофакт

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