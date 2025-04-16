Белорусский союз женщин высадил свой первый яблоневый сад в честь 80-летия Великой Победы

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это праздник, который мы отмечаем каждый год с особым трепетом в душе. И, конечно, когда мы высадим вот этот прекрасный сад и здесь будут плодоносить эти деревья, конечно, каждый раз мы будем вспоминать о 80-летии Великой Победы. Это наша святая память о тех людях, которые отстояли свободу и независимость. И пусть эти яблони растут как напоминание того, что мы никогда не должны допустить впредь таких страшных событий, которые были на нашей земле. А эти яблони радуют людей только своими плодами и своим красивым цветением.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Такая акция, которая родилась в связи с тем, что у нас как-то сложилось все. Во-первых, Год благоустройства. Конечно, наши женщины не могут остаться в стороне, и мы всегда во всех акциях абсолютно участвуем. И нам хотелось вот что-то сделать особенное. Конечно, это пятилетка качества, поэтому то, что мы делаем, мы делаем очень качественно. Я уверена, что каждая яблонька приживется и даст свой урожай. Ну и 80-летие Победы. Мы живем с вами в такой символичный год. Яблоневый цвет – это символ Победы.