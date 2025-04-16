Белорусский союз женщин высадил свой первый яблоневый сад в честь 80-летия Великой Победы

Сад как символ памяти и единства. Представительницы Белорусского союза женщин посадили свой яблоневый сад в честь 80-летия Великой Победы в Минском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В торжественном мероприятии приняла участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Символично, что сад вместе заложили женщины разных возрастов, в том числе представители молодежного крыла БСЖ и дети. Именно так традиция будет передаваться из поколения в поколение.
Белоруски со всей страны на территории Минской овощной фабрики 16 апреля высадили 450 молодых яблонь. И это лишь первый гектар сада, площадь которого планируется увеличить в 10 раз. Саженцы белорусские, разного срока созревания, двухлетние. Первый урожай обещают собрать уже в 2025 году.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это праздник, который мы отмечаем каждый год с особым трепетом в душе. И, конечно, когда мы высадим вот этот прекрасный сад и здесь будут плодоносить эти деревья, конечно, каждый раз мы будем вспоминать о 80-летии Великой Победы. Это наша святая память о тех людях, которые отстояли свободу и независимость. И пусть эти яблони растут как напоминание того, что мы никогда не должны допустить впредь таких страшных событий, которые были на нашей земле. А эти яблони радуют людей только своими плодами и своим красивым цветением.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Такая акция, которая родилась в связи с тем, что у нас как-то сложилось все. Во-первых, Год благоустройства. Конечно, наши женщины не могут остаться в стороне, и мы всегда во всех акциях абсолютно участвуем. И нам хотелось вот что-то сделать особенное. Конечно, это пятилетка качества, поэтому то, что мы делаем, мы делаем очень качественно. Я уверена, что каждая яблонька приживется и даст свой урожай. Ну и 80-летие Победы. Мы живем с вами в такой символичный год. Яблоневый цвет – это символ Победы.
В честь значимого мероприятия представительницы крупнейшей женской организации страны установили памятную табличку. Урожай яблок отправят на благотворительные цели в социальные учреждения. Добрая инициатива Белорусского союза женщин будет продолжена.