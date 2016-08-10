Прямой эфир

В белорусские ВУЗы поступили почти 55 тысяч студентов

10 августа 2016 10:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вступительная кампания в Беларуси подходит к концу. Около 500 вузов страны зачислили почти 55 тысяч студентов. Больше 20 тысяч из них получать высшее образование будут на бюджетной основе. Самыми востребованными специальностями  остаются информатика и технологии программирования, иностранные языки. Самый высокий проходной балл - на международные отношения - 382, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
Ежегодно появляются новые специальности. В этом году было несколько специальностей педагогического профиля, технологического. Конечно, одна из задач, которая стоит, - это подготовка высококвалифицированных кадров, которые владеют современными технологиями. И эта задача решается и через новые специальности, и через ежегодное обновление содержания подготовки.

# общество # Вступительная кампания # Вадим Богуш

Другие новости рубрики

Все новости
Как подготовить ребёнка к школе? На что следует обратить внимание при выборе канцтоваров?
10 августа 2016 07:29

Как подготовить ребёнка к школе? На что следует обратить внимание при выборе канцтоваров?

Кованый почтовый ящик весом в 100 килограмм установили в Витебске
10 августа 2016 07:17

Кованый почтовый ящик весом в 100 килограмм установили в Витебске

В открывшемся после реконструкции легкоатлетическом стадионе в Курасовщине растет число посетителей
09 августа 2016 17:36

В открывшемся после реконструкции легкоатлетическом стадионе в Курасовщине растет число посетителей