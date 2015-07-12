Прямой эфир

Белорусский Шварценеггер Михаил Вербицкий – самый сильный человек в мире, которому за 60

12 июля 2015 16:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Михаил Петрович редко надевает майку – ему стесняться нечего, а вот похвастаться можно! В поселке Октябрьский Смолевичского района, где живет силач-пенсионер, он настоящая знаменитость. К нему в тренажерный зал мечтают попасть все ребята, которые стремятся к большому спорту и богатырской силе.

В этом выпуске программы «Центральный регион» на СТВ человек, который в свои 64 года смело может отмечать Год молодежи, потому что прекрасно выглядит, не выпускает из рук гантели и учит молодежь тому, что умеет сам.  Ведущая программы побывала в гостях у белорусского Шварценеггера – Михаила Вербицкого, самого сильного человека в мире, который перешагнул 60-летний рубеж. 

# общество # Государственная политика в области спорта # Михаил Вербицкий

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусская гуманитарная помощь успешно доставлена в Непал
12 июля 2015 10:46

Белорусская гуманитарная помощь успешно доставлена в Непал

Александр Лукашенко: Налоговой службе поручена почетная и ответственная миссия наполнения бюджета
12 июля 2015 10:44

Александр Лукашенко: Налоговой службе поручена почетная и ответственная миссия наполнения бюджета

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС – о работе спасателей в летний период
11 июля 2015 16:09

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС – о работе спасателей в летний период