Белорусский Шварценеггер Михаил Вербицкий – самый сильный человек в мире, которому за 60

Новости Беларуси. Михаил Петрович редко надевает майку – ему стесняться нечего, а вот похвастаться можно! В поселке Октябрьский Смолевичского района, где живет силач-пенсионер, он настоящая знаменитость. К нему в тренажерный зал мечтают попасть все ребята, которые стремятся к большому спорту и богатырской силе.

В этом выпуске программы «Центральный регион» на СТВ человек, который в свои 64 года смело может отмечать Год молодежи, потому что прекрасно выглядит, не выпускает из рук гантели и учит молодежь тому, что умеет сам. Ведущая программы побывала в гостях у белорусского Шварценеггера – Михаила Вербицкого, самого сильного человека в мире, который перешагнул 60-летний рубеж.