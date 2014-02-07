С 20 апреля станции минского метро будут объявлять на белорусском и английском языках

Новости Беларуси. Следя за Олимпиадой в Сочи, не забываем и о чемпионате мира по хоккею, который уже совсем скоро пройдет в Беларуси. Подготовка к этому масштабному форуму идет полным ходом, задействованы все силы, в том числе столичный транспорт. Так, в минской подземке будет введен целый ряд новшеств. Одним из них станет новое звучание всех речевых объявлений: в вагонах и на станциях белорусский язык будет дублироваться английским. Соответствующая запись уже сделана, осталось загрузить ее в информаторы. А запустить систему планируется с 20 апреля.

Кроме того, контролерам и кассирам выдали специальные разговорники для того, чтобы они смогли хотя бы на базовом уровне общаться с иностранными гостями. Помогать в этом штатным сотрудникам будут также студенты лингвистического университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.