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На всех авиарейсах из Беларуси в Россию с 7 февраля запрещается провозить любые жидкости в ручной клади

07 февраля 2014 06:21
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Новости Беларуси. Новые ограничения для большей безопасности. На всех авиарейсах из Беларуси в Россию с 7 февраля запрещается провозить любые жидкости в ручной клади. Изменения в правилах связаны с подготовкой и проведением Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.

Исключение сделано лишь для лекарств, специальных диетических продуктов, детского питания, которые могут понадобиться во время полета.

Подобный запрет во всех российских аэропортах вступил в силу еще 11 января. Это было сделано в связи с возможными террористическими угрозами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Авиасообщение

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