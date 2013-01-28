Белорусский полковник Лариса Бабушкина: Девушки показывают результаты лучше, чем ребята

Новости Беларуси. Легкая походка от бедра и обаятельная улыбка. Узнать настоящего полковника в хрупкой Ларисе Бабушкиной можно лишь по трем звездочкам на погонах да прыти, с которой мужчины ей докладывают обстановку в клинике.



В том, что все спокойно, руководитель амбулаторного центра убеждается и лично. По пути в кабинет. Здесь ее с докладом уже ждут начальники всех подразделений. Даже в мирное время в главном военном медцентре страны все по уставу.



Строгая, но внимательная. Ее подчиненные точно знают: еще студенткой Лариса Бабушкина привыкла все делать «на отлично». На стрельбище одни десятки выбивала. Потому скидок в неженской профессии уже полковник Бабушкина не делает никому: стреляет только глазами, но убить может одним взглядом. На себе прочувствовала – тяжело в учении – легко в бою.



Лариса Бабушкина, полковник медицинской службы:

Никаких поблажек. Абсолютно. Наоборот. Чувствуешь более внимательное отношение. Даже иногда бывает такая какая-то скептическая улыбка, что девушки не справятся. А девушки иногда показывают результаты даже лучше, чем ребята.



После совещания полковник разбирается с текущими делами и планирует рабочий день. По мнению женщины в погонах, армейский порядок – залог успеха в любом деле.



Лариса Бабушкина:

Я люблю во всем порядок - и на столе, и в документах. Требую этого и от своих подчиненных и стараюсь им показывать пример.



Настоящий полковник, облачившись в белый халат, тут же становится внимательным доктором, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.



На ежедневных обходах пациенты редко догадываются, что участливый врач – военный высокого звания. Ей не раз говорили, что для полковника она слишком красива и женственна.



Людмила Семенихина, пациент дневного отделения амбулаторного центра:

Вы знаете, она такой очень добрый человек. Она нежная. Вот знаете, есть такие люди, как солдафоны, а она очень такая нежная и очень женственная. С ней очень приятно беседовать. Настоящий полковник.



Евгения Новицкая, врач-терапевт амбулаторного центра:

Насколько приятно с ней общаться. Ведь с ней общаешься не только как подчиненная с командиром, товарищем, офицером. С ней же можно по-женски поговорить. Она приходит к нам на обход, к ней идут очень люди. Ну вы знаете, к женщине приятнее как-то зайти, не так страшно нашим пациентам.



А к красивой женщине приятнее вдвойне. Кстати, стройная фигура и офицерская выправка – результат постоянных тренировок. Даже в обед полковник Бабушкина на месте не сидит.



Лариса Бабушкина:

Я люблю спорт, фитнес, зимой можно покататься на лыжах, летом - дайвинг. Ну, вообще, вы же понимаете – врач должен вести здоровый образ жизни, чтобы показывать своим примером.



Хотя есть у Ларисы Бабушкиной и свои женские слабости – в свободное время полковник любит пройтись по магазинам. Это на службе все равны, а на гражданке – женщины остаются верны модному приговору.



Кстати, военная карьера могла у Бабушкиной не состояться именно из-за мира моды – студентку гродненского медицинского университета не раз звали на конкурсы красоты, но будущий полковник подиуму предпочла плац, а платьям от кутюр шинель и форму. Хотя дефилирует и сегодня уверенно.



Второй удар карьере могли нанести кулинарные пристрастия. Дочка повара, Лариса всегда любила и вкусно поесть и приготовить какой-нибудь сладкий шедевр. Но не срослось. Медицина взяла верх. Теперь готовит изыски только для семьи. Зато с любовью.



Лариса Бабушкина:

Я люблю блюда, которые сложно готовить, которые подразумевают длительный процесс готовки, чтобы потом вкусить шедевр кулинарного искусства.



Кстати, свой выбор стать именно военным медиком Лариса Бабушкина называет самым сложным в жизни. Правда о нем, как настоящий полковник, не жалеет.



Лариса Бабушкина:

Я подумала и приняла решение. Вот это, наверное, было самым сложным, потому что ты понимаешь, что это в корне меняет твою жизнь и определяет твою судьбу. Я не жалею. Мне кажется, если бы все вернуть назад, я бы поступила точно также. Люблю свою работу.