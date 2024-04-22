Дзермант: недруги будут критиковать ВНС и обвинять в недемократичности – они потеряли право на это

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас.
Через несколько дней начнет свою работу Всебелорусское народное собрание в новом качестве – как конституционный орган и высшая форма народовластия. Именно к ней мы пришли в результате общественно-политических событий в нашей стране в последние годы, а также изменений в Основной закон – Конституцию. 1 162 делегата ВНС, избранных от местных Советов, включающий депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики, представители исполнительной и судебной власти, представителей гражданского общества – то есть самых крупных и наиболее влиятельных общественных объединений Беларуси. И конечно же, Президент тоже будет делегатом Всебелорусского народного собрания.
Все они представляют срез белорусского общества, во всяком случае, наиболее активную его часть с развитым гражданским сознанием, пониманием процессов, происходящих как внутри страны, так и за ее пределами. Всебелорусское народное собрание – это современный аналог народного вече, на котором решаются важнейшие, стратегические вопросы развития страны, и именно поэтому на первое заседание собрания выносится утверждение Концепции национальной безопасности и Военной доктрины, кроме того, на первом заседании избирается председатель, его заместитель, члены Президиума ВНС.
Важно подчеркнуть, все делегаты собрания будут работать на общественных началах. То есть без зарплат и лишних трат из бюджета. Мы не создаем параллельные структуры власти, но концентрируем вместе наиболее опытных представителей всех ветвей власти и гражданских активистов-патриотов, чтобы обеспечить прямую коммуникацию, согласование между ними и теми организациями, трудовыми коллективами, которые их выдвигали.
Особенно важна роль профсоюзов, непосредственным образом, связанных с предприятиями и учреждениями, вносящими основной вклад в экономику и иные сферы государственного развития. Кроме профсоюзов, по 80 делегатов выдвинуло Республиканское общественное объединение «Белая Русь», Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусский союз женщин и Белорусское общественное объединение ветеранов. Именно эти организации являются самыми массовыми и авторитетными в стране.
Алексей Дзермант:
Внимание к первому заседанию ВНС в новом качестве будет со всех сторон, особенно из-за рубежа. Наши друзья будут оценивать роль и место ВНС в обновленной политической системе нашей страны, как оно функционирует, какие отношения складываются с различными ветвями власти. Уверен, многое будут перенимать из нашего опыта, чтобы что-то реализовать у себя.
Потому что многие государства хотят развивать именно суверенные, свои формы народовластия, демократии, а не копировать все с Запада. Тем более, что мы видим тупик, в который пришла западная либеральная модель демократии. Впрочем, вряд ли мы уже можем говорить об этой самой демократии на Западе – она там давно превратилась в фикцию, а реальная власть принадлежит так называемому «глубинному государству». То есть находящимся в тени богатеям, олигархам, черной аристократии, ненавидящей простого человека, манипулирующей политиками и партиями в своих интересах.
Алексей Дзермант:
Поэтому наша задача состоит в том, чтобы показать альтернативу, сделать процесс согласования решений по важнейшим для страны и ее будущего вопросам максимально понятным, приближенным к простым людям. Потому что делегаты ВНС, особенно от общественных организаций, парламента и местных Советов – это те, кого избирают, выдвигают на местах. Они необходимы для обратной связи с людьми, чтобы наше государство было слышащим, слышащим прежде всего своих граждан.
За заседанием ВНС, конечно же, будут следить и недруги, будут пытаться найти изъяны, критиковать на пустом месте, обвинять в отсутствии демократичности и так далее. То есть делать то, что всегда делали – заниматься отработкой негативной, деструктивной повестки в отношении нашей страны и ее общественно-политической модели. Пусть говорят, что хотят, они давно потеряли право быть услышанными и уважаемыми в нашей стране.
Всебелорусское народное собрание мы создали и собираем для себя, ради реализации своего суверенитета, то есть возможности и права белорусского народа самому принимать судьбоносные решения, проводить их в жизни и нести за них ответственность перед будущими поколениями белорусов. Это самая главная цель для народного вече.