Дзермант: недруги будут критиковать ВНС и обвинять в недемократичности – они потеряли право на это

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас. Что такое ВНС и какие вопросы будут решаться на первом заседании? Через несколько дней начнет свою работу Всебелорусское народное собрание в новом качестве – как конституционный орган и высшая форма народовластия. Именно к ней мы пришли в результате общественно-политических событий в нашей стране в последние годы, а также изменений в Основной закон – Конституцию. 1 162 делегата ВНС, избранных от местных Советов, включающий депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики, представители исполнительной и судебной власти, представителей гражданского общества – то есть самых крупных и наиболее влиятельных общественных объединений Беларуси. И конечно же, Президент тоже будет делегатом Всебелорусского народного собрания. Все они представляют срез белорусского общества, во всяком случае, наиболее активную его часть с развитым гражданским сознанием, пониманием процессов, происходящих как внутри страны, так и за ее пределами. Всебелорусское народное собрание – это современный аналог народного вече, на котором решаются важнейшие, стратегические вопросы развития страны, и именно поэтому на первое заседание собрания выносится утверждение Концепции национальной безопасности и Военной доктрины, кроме того, на первом заседании избирается председатель, его заместитель, члены Президиума ВНС.

Важно подчеркнуть, все делегаты собрания будут работать на общественных началах. То есть без зарплат и лишних трат из бюджета. Мы не создаем параллельные структуры власти, но концентрируем вместе наиболее опытных представителей всех ветвей власти и гражданских активистов-патриотов, чтобы обеспечить прямую коммуникацию, согласование между ними и теми организациями, трудовыми коллективами, которые их выдвигали. Особенно важна роль профсоюзов, непосредственным образом, связанных с предприятиями и учреждениями, вносящими основной вклад в экономику и иные сферы государственного развития. Кроме профсоюзов, по 80 делегатов выдвинуло Республиканское общественное объединение «Белая Русь», Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусский союз женщин и Белорусское общественное объединение ветеранов. Именно эти организации являются самыми массовыми и авторитетными в стране.

Внимание к первому заседанию ВНС будет со всех сторон, особенно из-за рубежа – Дзермант Алексей Дзермант:

Внимание к первому заседанию ВНС в новом качестве будет со всех сторон, особенно из-за рубежа. Наши друзья будут оценивать роль и место ВНС в обновленной политической системе нашей страны, как оно функционирует, какие отношения складываются с различными ветвями власти. Уверен, многое будут перенимать из нашего опыта, чтобы что-то реализовать у себя. Потому что многие государства хотят развивать именно суверенные, свои формы народовластия, демократии, а не копировать все с Запада. Тем более, что мы видим тупик, в который пришла западная либеральная модель демократии. Впрочем, вряд ли мы уже можем говорить об этой самой демократии на Западе – она там давно превратилась в фикцию, а реальная власть принадлежит так называемому «глубинному государству». То есть находящимся в тени богатеям, олигархам, черной аристократии, ненавидящей простого человека, манипулирующей политиками и партиями в своих интересах.