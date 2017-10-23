«Гэта праца – цяжкі труд: убіраць за намі бруд»: один день из жизни лучшего дворника Центрального района Минска

В сентябре Анна Десюкевич стала лучшим дворником района. Для скромной женщины высокая награда – лишь повод делать свою работу ещё лучше.

Когда весь двор только просыпается, Анна Владимировна уже наводит порядок и чистоту на улице. Территорию – убрать, дороги – расчистить, подъезды – вымыть.

И всё успеть до того, как первые жильцы отправятся на работу.

Анна Десюкевич, работник ГП «ЖЭУ №4 Центрального района г.Минска»:

Самое любимое место за 10 лет работы здесь – это, наверное, двор. Уже он стал родным, приходишь утром, встречаешь всех, провожаешь всех жителей.

И тебя тоже встречают.



В 1974 году Анна Десюкевич впервые приехала в Минск, и решила остаться здесь навсегда. Много лет посвятила торговле, но проблемы со здоровьем вынудили поменять место работы. Устроилась в ЖЭУ №4 Центрального района.

И вот уже 10 лет Анна Владимировна – хозяйка в этом дворе.



Анна Десюкевич, работник ГП «ЖЭУ №4 Центрального района г. Минска»:

Двор хороший, мне нравится. Жильцы отличные, есть, конечно, разные, но, в основном, очень хорошие, доброжелательные, помогают иногда.

Вот, если обильные снегопады, снег чистить помогают.

Общий язык с жильцами Анна Владимировна нашла сразу. Но со временем все поняли, что в чистом дворе и мусорить не хочется.



Всё больше появляется в городе сознательных людей, которые ценят труд дворников и помогают уже тем, что не сорят на улицах, во дворе и подъездах.

Потому и работается Анне Владимировне с удовольствием.

Работа дворника даже вдохновила неравнодушных жителей дома на проспекте Победителей на творчество.

И теперь «трудолюбивой Анне» посвящают стихи.

Ольга Лобач:

Гэта праца – цяжкі труд: убіраць за намі бруд. А яна стараецца, з рання завіхаецца. І ў дождж, і ў спеку, і ў сцюжу, ой, працуе так натужна, ды належна, акуратна, робіць справу вельмі здатна. Усім домам, дружна, разам: «Дзякуй Вам, Ганнулька», – кажам. Дзякуй, дзякуй, дзякуем. Хай не будзе ў Вас праблем, хай здароўе не падводзіць, ды анёл за руку водзіць.



Под этими словами готовы подписаться все жители дома №97. Более того, их благодарность проявляется не только на словах, но и на деле.

Вместе с Анной Владимировной жильцы и клумбы сделали, и аллею из каштанов высадили.



Владимир Головач, председатель комитета территориального общественного самоуправления №97 Центрального района г. Минска»:

Много-много лет у нас работает, работает добросовестно. Вообще, умница, молодец, таких бы людей, вообще, побольше. Во дворах было бы, может быть, и чище.

Конечно, от имени жильцов – огромное спасибо.