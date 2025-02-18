Белорусский Иван Сусанин – рассказываем о бессмертном подвиге Иосифа Филидовича

Белорусский Иван Сусанин! Дятловщина помнит своего героя и гордится Иосифом Юрьевичем Филидовичем. В его честь в городе названа улица и установлен памятник. В декабре 1942 года во время карательной экспедиции «Гамбург» оккупанты узнали о госпитале Ленинской партизанской бригады в Липичанской пуще. Он был оборудован посреди болота на песчаном острове. Кто-то рассказал, что Филидович знает дорогу. Каратели пригрозили, что, если он не приведет к госпиталю, расстреляют внука.

Елена Абрамчик, специалист по туризму Дятловского туристического информационного центра, аттестованный экскурсовод:

В процессе пути Филидович добился, чтобы внука отпустили, а сам завел фашистов за 10 километров от госпиталя, в непроходимые болота. Когда фашисты поняли, что выхода из болота нет, они расстреляли Филидовича и пробовали выбраться, но выбраться карателям не удалось. О подвиге Филидовича стало широко известно только в 60-е годы XX века. Комендант партизанского госпиталя Калмыков Иван Елизарович рассказал эту историю, приехали корреспонденты. Была написана статья в журнал «Маладосць», решают поставить Иосифу Филидовичу памятник. Был объявлен конкурс, в котором победил гродненский архитектор Анатолий Салятыцкий. И по его проекту был поставлен памятник, где Филидович шагает, как будто бы по болоту с вехой в руках, а за его спиной идут фашисты. Идет он к своей гибели, но в то же время и к бессмертию.