Белорусский «электрогигант»! Инженеры представили грузовую машину с полной электрической тягой

Наши инженеры представили грузовую машину с полной электрической тягой, грузоподъемностью 10 тонн и из комплектующих отечественного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не просто «зеленый» эксперимент, а реальный технологический прорыв. Машина такого класса – первая в странах СНГ, где отказались от дизеля в пользу батарей. Работа над ней велась в условиях, когда импортозамещение и переход на экотранспорт стали приоритетами.

Электротранспорт в Беларуси уже прочно входит в повседневную жизнь: расширяется сеть зарядных станций, запускаются электробусы и электромусоровозы, а теперь и тяжелая коммерческая техника. Но эта машина – больше, чем транспорт. Это – заявка на будущее: меньше выбросов, отечественная сборка, новые рабочие места и технологическая независимость.