Белорусский «электрогигант»! Инженеры представили грузовую машину с полной электрической тягой
Наши инженеры представили грузовую машину с полной электрической тягой, грузоподъемностью 10 тонн и из комплектующих отечественного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это не просто «зеленый» эксперимент, а реальный технологический прорыв. Машина такого класса – первая в странах СНГ, где отказались от дизеля в пользу батарей. Работа над ней велась в условиях, когда импортозамещение и переход на экотранспорт стали приоритетами.
Электротранспорт в Беларуси уже прочно входит в повседневную жизнь: расширяется сеть зарядных станций, запускаются электробусы и электромусоровозы, а теперь и тяжелая коммерческая техника. Но эта машина – больше, чем транспорт. Это – заявка на будущее: меньше выбросов, отечественная сборка, новые рабочие места и технологическая независимость.
Что особенного в этом «электрогиганте»? Какая дальность хода, как заряжается, и чем отличается от зарубежных аналогов? И главное – станет ли эта разработка массовым трендом? Или останется уникальным проектом? Юлия Мычка продолжит.
Эта машина способна добывать практически всю таблицу Менделеева. Она была создана как ответ на запрос государства – разработать погрузочную технику на съемных аккумуляторных батареях. Проект с прицелом на экспорт: такая техника идеально подходит для подземных работ в горных выработках. К тому же, это воплощение «зеленых» технологий с нулевым уровнем выбросов. Для горнодобывающей отрасли это означает серьезную экономию на вентиляционных системах. От корпуса до системы управления – машина на 90 % собрана из комплектующих белорусского производства.
Сейчас на полигоне уже проводятся пусконаладочные работы. В цеху совместно с коллегами из Москвы работают над тем, чтобы батареи стабильно функционировали под землей при различных температурах, ведь на некоторых горизонтах она может достигать 40 градусов. Коллеги и специалисты из России приятно удивлены смелостью белорусов зайти на рынок подземной «электрички».
Дмитрий Прыгин, директор российской компании:
Это действительно было большим удивлением, потому что такие машины никто не делает. Мы активно работаем по таким системам термостатирования со многими автопроизводителями. А здесь именно у ребят съемный модуль со съемной конструкцией и это довольно интересно и неожиданно.
До этого Могилевский завод выпускал исключительно дизельную технику. Это первая в истории предприятия машина, которая будет работать фактически от розетки. Получилось это не быстро и не сразу: поначалу были сомнения. В проекте участвовало около 100 человек – от слесарей до академиков. Это первый для предприятия проект в сотрудничестве с Национальной академией наук.
Могилевская электроновинка только проходит испытания, а на нее уже положила глаз крупная российская горнодобывающая компания. И этот интерес – яркий пример того, какой реальный результат может дать тандем производства и науки.
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