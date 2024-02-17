Белорусские журналисты находятся на передовой, защищая интересы страны – Хренин

Белорусские журналисты находятся на передовой, защищая интересы Родины. Об этом заявил министр обороны на церемонии награждения победителей конкурса на лучшее освещение армейской службы в СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря работе корреспондентов в нашей стране и далеко за ее пределами хорошо знают возможности и потенциал современных Вооруженных сил Беларуси, – отметил глава оборонного ведомства. Во многом благодаря объективным и достоверным репортажам и публикациям об армии наши недоброжелатели опасаются разговаривать с Беларусью с позиции силы. Среди призеров и победителей конкурса и наши коллеги. Дипломов удостоены специальный корреспондент Глеб Прокофьев и политический обозреватель Алена Сырова.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Только профессионал, хорошо подготовленный журналист, понимающий суть жизнедеятельности и Вооруженных Сил и общества, именно используя слова и факты, может преподносить нашим людям, нашему обществу то, что реально происходит, что делается руководством страны для обеспечения военной безопасности.

На конкурс Минобороны в 2024 году поступили больше 80 работ журналистов, которые пишут о белорусской армии. Это подтверждение тому, что материалы СМИ о людях в погонах, настоящих патриотах нашей страны, все более популярны среди читателей, зрителей и слушателей.