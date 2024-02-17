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Более 30 представительств – в Минске дипломаты читали произведения выдающихся белорусских авторов

17 февраля 2024 07:33
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Сила слова. Литературный праздник организовал МИД нашей страны в преддверии Международного дня родного языка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Произведения выдающихся белорусских авторов читали дипломаты.

Более 30 представительств – в Минске дипломаты читали произведения выдающихся белорусских авторов-1

Участниками акции стали главы более 30 зарубежных дипмиссий, консульских учреждений и представительств международных организаций. В репертуаре – Аркадий Кулешов, Евдокия Лось, Владимир Мозго, Адам Русак и многие другие. Всех этих мастеров белорусского слова в 2024 году объединяют юбилейные даты.

Более 30 представительств – в Минске дипломаты читали произведения выдающихся белорусских авторов-4

Размик Хумарян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси:
Я благодарен МИД за возможность участвовать в этом мероприятии. Я учил этот стих легко. Он мне очень понравился и очень по душе.

Более 30 представительств – в Минске дипломаты читали произведения выдающихся белорусских авторов-7

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:
Я считаю, что проведение сегодняшнего мероприятия действительно очень важно. Я с огромным удовольствием сегодня прочитал верш белорусского поэта Владимира Мозго «Сакавiны» на беларускай мове.

Участники литературного вечера смогли услышать и голоса самих авторов. А также оригинальное исполнение музыкальных произведений, написанные на слова их стихотворений. Проведение подобных встреч уже стало доброй традицией.

# Международное сотрудничество # общество # Размик Хумарян # Се Сяоюн

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