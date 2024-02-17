Новый метод диагностики рака молочной железы разработали в Витебске
Новый метод диагностики рака молочной железы разработали и внедрили в практику в Беларуси. Теперь врачи могут выявлять циркулирующие опухолевые клетки в крови пациентов и на самых ранних стадиях предотвращать рост злокачественных новообразований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автору разработки витебскому хирургу-онкологу Евгению Шляхтунову присуждена ученая степень доктора медицинских наук. Финансирование на исследования выделяло государство. Большим подспорьем для онколога стал и полученный грант Президента в сфере здравоохранения. Работа над созданием системы диагностики и воздействием на опухолевые клетки различными режимами химиотерапии велась на протяжении 10 лет. При этом применялись фармпрепараты белорусского производства.
Евгений Шляхтунов, заведующий кафедрой онкологии Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета:
Любую первичную опухоль, вовремя диагностированную, мы можем прооперировать и хорошо ее лечить. Но основная причина смерти пациентов онкологических – метастазы, рецидив и прогрессирование заболевания. Мы воздействуем как раз таки на предотвращение этих процессов. Нам удалось даже из тех стандартных режимов химиотерапии определить режимы для каждого конкретного пациента, меняя последовательность введения препаратов, дозы и периодичность введения. Наша эффективность показала, что на промежутке 5 лет на 16 % больше выживает пациентов.
На первом месте среди онкопатологий у женщин остается рак молочной железы. В прошлом году было выявлено более 5 тысяч случаев заболевания. Новый метод диагностики рака уже внедрили в нескольких областных клинических онкологических диспансерах, в том числе в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Александрова.