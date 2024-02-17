Новый метод диагностики рака молочной железы разработали в Витебске

Новый метод диагностики рака молочной железы разработали и внедрили в практику в Беларуси. Теперь врачи могут выявлять циркулирующие опухолевые клетки в крови пациентов и на самых ранних стадиях предотвращать рост злокачественных новообразований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автору разработки витебскому хирургу-онкологу Евгению Шляхтунову присуждена ученая степень доктора медицинских наук. Финансирование на исследования выделяло государство. Большим подспорьем для онколога стал и полученный грант Президента в сфере здравоохранения. Работа над созданием системы диагностики и воздействием на опухолевые клетки различными режимами химиотерапии велась на протяжении 10 лет. При этом применялись фармпрепараты белорусского производства.

Евгений Шляхтунов, заведующий кафедрой онкологии Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета:

Любую первичную опухоль, вовремя диагностированную, мы можем прооперировать и хорошо ее лечить. Но основная причина смерти пациентов онкологических – метастазы, рецидив и прогрессирование заболевания. Мы воздействуем как раз таки на предотвращение этих процессов. Нам удалось даже из тех стандартных режимов химиотерапии определить режимы для каждого конкретного пациента, меняя последовательность введения препаратов, дозы и периодичность введения. Наша эффективность показала, что на промежутке 5 лет на 16 % больше выживает пациентов.