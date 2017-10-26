Белорусские военные провели боевые пуски модернизированной версии системы «Полонез». Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Впечатляющая дальность и почти снайперская точность. Белорусские военные провели успешные боевые пуски модернизированной версии системы «Полонез», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь ракетная установка позволяет поражать объекты в радиусе до 300 километров.

При этом отклонение от центра цели не более 10-15 метров. Такие отличные результаты стрельбы подтвердили уникальные возможности оружия, созданного отечественными специалистами. Маршрут полета ракеты был рассчитан над безлюдными районами страны и корректировался военными на всем его протяжении.

Все цели поражены, все новые характеристики подтвердились. Модернизированный «Полонез» стреляет дальше еще на треть. Это значит, что радиус поражения уникальной реактивной системы залпового огня теперь 300 километров. Испытания в Гомельской области над безлюдными и малонаселенными районами готовились очень тщательно. Полет корректировался и контролировался на протяжении всего маршрута.

Олег Двигалев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Ракета попала точно в цель. Та пусковая установка, которая находится за моей спиной, это 95 % локализации производства Республики Беларусь. Не секрет, что в современном мире стопроцентной локализации очень сложно достичь, потому что мы используем новейшие технологии наших соседей и друзей. Идет обмен опытом в этом направлении.

Задача создать установку была поставлена главой государства в 2014. Через год «Полонез» впервые показали без камуфляжа на параде 9 мая. А в июне 2016 состоялись первые боевые пуски на наших полигонах.

Установка едет со скоростью 70 километров в час, в боевое положение переводится всего на 10 минут. «Полонез» создали совместно с китайскими военными. Каждая боевая машина может нанести ударить по 8 разным целям. Оружие, как это уже неоднократно заявлялось, служит не наступательным, а сдерживающим целям. Плюс оно открывает новый этап в отечественном ВПК: появилась новая отрасль – ракетостроение.

Белорусская армия продолжает усиливать обороноспособность и другими новинками. Скоро в нашу страну доставят очередную батарею зенитного ракетного комплекса «Тор-М2». Он способен поражать авиацию противника, управляемые ракеты и другие элементы высокоточного оружия.

Игорь Голуб, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

В рамках продолжения нашего военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией был подписан очередной контракт на поставку в наши вооруженные силы пятой батареи зенитного ракетного комплекса «Тор-М2». С получением 5 батареи «Тор» мы повышаем боевой потенциал зенитных ракетных войск и надежно будем защищать наше небо.