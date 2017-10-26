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Белорусские военные провели боевые пуски модернизированной версии системы «Полонез». Репортаж СТВ

26 октября 2017 20:26
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Новости Беларуси. Впечатляющая дальность и почти снайперская точность. Белорусские военные провели успешные боевые пуски модернизированной версии системы «Полонез», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь ракетная установка позволяет поражать объекты в радиусе до 300 километров.

Белорусские военные провели боевые пуски модернизированной версии системы «Полонез». Репортаж СТВ-1

При этом отклонение от центра цели не более 10-15 метров. Такие отличные результаты стрельбы подтвердили уникальные возможности оружия, созданного отечественными специалистами. Маршрут полета ракеты был рассчитан над безлюдными районами страны и корректировался военными на всем его протяжении.

Белорусские военные провели боевые пуски модернизированной версии системы «Полонез». Репортаж СТВ-4

Все цели поражены, все новые характеристики подтвердились. Модернизированный «Полонез» стреляет дальше еще на треть. Это значит, что радиус поражения уникальной реактивной системы залпового огня теперь 300 километров. Испытания в Гомельской области над безлюдными и малонаселенными районами готовились очень тщательно. Полет корректировался и контролировался на протяжении всего маршрута.

Белорусские военные провели боевые пуски модернизированной версии системы «Полонез». Репортаж СТВ-7

Олег Двигалев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:
Ракета попала точно в цель. Та пусковая установка, которая находится за моей спиной, это 95 % локализации производства Республики Беларусь. Не секрет, что в современном мире стопроцентной локализации очень сложно достичь, потому что мы используем новейшие технологии наших соседей и друзей. Идет обмен опытом в этом направлении.

Белорусские военные провели боевые пуски модернизированной версии системы «Полонез». Репортаж СТВ-10

Задача создать установку была поставлена главой государства в 2014. Через год «Полонез» впервые показали без камуфляжа на параде 9 мая. А в июне 2016 состоялись первые боевые пуски на наших полигонах.

Белорусские военные провели боевые пуски модернизированной версии системы «Полонез». Репортаж СТВ-13

Установка едет со скоростью 70 километров в час, в боевое положение переводится всего на 10 минут. «Полонез» создали совместно с китайскими военными. Каждая боевая машина может нанести ударить по 8 разным целям. Оружие, как это уже неоднократно заявлялось, служит не наступательным, а сдерживающим целям.

Плюс оно открывает новый этап в отечественном ВПК: появилась новая отрасль – ракетостроение.

Белорусские военные провели боевые пуски модернизированной версии системы «Полонез». Репортаж СТВ-16

Белорусская армия продолжает усиливать обороноспособность и другими новинками. Скоро в нашу страну доставят очередную батарею зенитного ракетного комплекса «Тор-М2». Он способен поражать авиацию противника, управляемые ракеты и другие элементы высокоточного оружия.

Белорусские военные провели боевые пуски модернизированной версии системы «Полонез». Репортаж СТВ-19

Игорь Голуб, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:
В рамках продолжения нашего военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией был подписан очередной контракт на поставку в наши вооруженные силы пятой батареи зенитного ракетного комплекса «Тор-М2». С получением 5 батареи «Тор» мы повышаем боевой потенциал зенитных ракетных войск и надежно будем защищать наше небо.

Белорусские военные провели боевые пуски модернизированной версии системы «Полонез». Репортаж СТВ-22

За годы независимости белорусским ВПК сделано очень много. С модели, которая ориентировалась в основном на модернизацию готового вооружения, военная промышленность сумела за очень короткий срок совершить скачок вперед, в сторону создания собственных опытных образцов, не уступающих мировым аналогам.

# общество # Оружие и боеприпасы # Фотофакт # Олег Двигалев # Игорь Голуб # Вооруженные силы Республики Беларусь

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