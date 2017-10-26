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«Мы рады снегу, у нас есть лопаты, настроение рождественское»: белорусы – о первом снеге

26 октября 2017 17:40
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Новости Беларуси. Тема, которую 26 октября обсуждают все белорусы: белоснежное покрывало укутало еще золотую осень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый снег в новом сезоне не стал сюрпризом для коммунальщиков и энергетиков. Бригады оперативно отреагировали на прогноз синоптиков. А вот водители  чувствовали себя не так уверенно. Многие скользили на летней резине, создавая проблемы на дорогах.

«Мы рады снегу, у нас есть лопаты, настроение рождественское»: белорусы – о первом снеге-1

Всю ночь и утро мокрый снег застилал дороги, укрывал плотным покрывалом деревья, дома и линии электропередач. Коммунальные и аварийные службы были наготове, поэтому серьезных происшествий удалось избежать. А день для многих начался сюрпризом.

Максим Слиж, СТВ:
Ассоциации со снегом у всех людей разные. Сейчас узнаем, какие эмоции у белорусов вызвала первая белая пелена нового сезона. Сегодня дискомфорта никакого не было от такой неожиданности?

«Мы рады снегу, у нас есть лопаты, настроение рождественское»: белорусы – о первом снеге-4

Минск:
Нет. У меня всегда с первым снегом связана большая радость, потому что мама всегда нас будила утром и говорила: «Смотрите, снег!» Я точно так же сделала сегодня ребенку, он был в восторге.

«Мы рады снегу, у нас есть лопаты, настроение рождественское»: белорусы – о первом снеге-7

Непривычно, не ожидала так рано – в октябре снег.

«Мы рады снегу, у нас есть лопаты, настроение рождественское»: белорусы – о первом снеге-10

Витебск:
Как же хорошо, что выпал снег! Мы очень рады. Сегодня будем обязательно лепить снеговика.

«Мы рады снегу, у нас есть лопаты, настроение рождественское»: белорусы – о первом снеге-13

Круто!

«Мы рады снегу, у нас есть лопаты, настроение рождественское»: белорусы – о первом снеге-16

Мы рады снегу, у нас есть лопаты. Я сегодня сломала две лопаты, но есть еще и третья.

«Мы рады снегу, у нас есть лопаты, настроение рождественское»: белорусы – о первом снеге-19

Гомель:
Когда встала утром, сразу настроение появилось. Какая-то магия волшебная.

«Мы рады снегу, у нас есть лопаты, настроение рождественское»: белорусы – о первом снеге-22

Настроение такое чудесное, радостное, рождественское. Новогоднее.

Порадовались первому снегу и те водители, которые ценят собственную безопасность и безопасность других. Они свои авто к зиме подготовили заранее.

«Мы рады снегу, у нас есть лопаты, настроение рождественское»: белорусы – о первом снеге-25

Водители:
Пришлось вспомнить, где лежит щетка и воспользоваться.

«Мы рады снегу, у нас есть лопаты, настроение рождественское»: белорусы – о первом снеге-28

Немного непривычно. Конечно, с первым снегом всегда нужно перестраивать стиль вождения.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт # Максим Слиж

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