Около 5 млн квадратных метров жилья ежегодно при любой погоде: 14 августа в Беларуси – День строителя

Новости Беларуси. Профессиональный праздник отмечают 14 августа строители. Свои поздравления представителям этой профессии направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что динамичное развитие стройотрасли и высокие результаты очень значимы для государства.

«Несколькими поколениями талантливых белорусских архитекторов, проектировщиков, строителей сооружено немало имиджевых зданий – символов белорусских городов. И, конечно, ваш труд дарит людям радость новоселья, делает их жизнь благоустроеннее и комфортнее», – говорится в поздравлении.

Около пяти миллионов квадратных метров жилья ежегодно, офисные и торговые площади, дороги и тротуары. Они работают и в будни, и в выходные, и при любой погоде.

Этим людям помеха разве что ветер. Строители нового микрорайона у улицы Алибегова в Минске и сегодня на работе. Среди них и Алексей. Контролирует ход стройки.

Алексей Лобач, прораб ОАО «Мапид»:

Для людей, как мы, которые уже много лет занимаются возведением этих домов, ничего сложного нет. Методика уже отлажена.

Микрорайон, который строит «УКС Запад», для нуждающихся. Впрочем, квартиры здесь и арендные, и по госзаказу, и коммерческие. Всего в проекте 13 новостроек, паркинг, детский сад и торговый центр.

Анна Урбан, главный архитектор УП «Минскпроект»:

По этим домам у нас была поддержка заказчика, УКСа. Была поддержка на всех этапах.

А это тоже дело рук строителей «УКС Запад». Высотки (каждая по 25 этажей) выросли в Малиновке за два года. И они также жилье для нуждающихся. Но это не мешает многоэтажкам иметь свои «фишки», которых нет даже у застройки элитной.

Сергей Усик, заместитель начальника отдела предпроектной подготовки государственного предприятия «Управление капитального строительства Запад»:

Уникальность этих домов в том, что здесь предусмотрены два санузла и пять лифтов. Основная масса материалов на данном объекте белорусского производства.

Больше 300 человек здесь получили ключи от заветных квартир. Некоторые из них пока пустуют – ремонт. Но большинство новоселов уже полны счастья – их мечта сбылась.

Татьяна Снапковская:

Когда просыпаешься, всегда видишь плывущие облака либо солнышко. И красивый вид ночью.

А вот так выглядит типичная застройка для очередников. Неброско, но эффективно. Квартиры здесь минчанам достались по скромной цене. «Финансовое плечо» жильцам подставило управление капитального строительства. «УКС Запад» – предприятие едва ли не уникальное. Оно строит сразу для двух районов города: Октябрьского и Московского. Объекты социальные и коммерческие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Логовский, заместитель директора по экономике и общим вопросам государственного предприятия «Управление капитального строительства Запад»:

За период функционирования предприятия построено 28 жилых домов общей площадью порядка 250 тысяч квадратных метров. При вводе жилых домов нам приятно видеть счастливые лица людей, для которых мы работаем.

За шесть месяцев в стране возвели больше половины запланированного на год жилья. И прежде всего благодаря строителям, которые своей работой, по сути, решают один из главных – квартирный вопрос белорусов.