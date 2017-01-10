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Белорусские военные начали подготовку к армейским международным играм-2017

10 января 2017 07:33
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Новости Беларуси. Белорусские военные начали подготовку к армейским международным играм-2017. На место в национальной сборной претендуют и курсанты общевойскового факультета Военной академии. И пока большинство студентов страны озабочены сдачей зимней сессии, эти ребята готовятся к национальному отбору на армейские игры.

Впрочем, с учебной этот процесс на первоначальном этапе связан напрямую: высокие оценки по специальным предметам – обязательный пропуск в сборную. Заниматься подготовкой, не отвлекаясь от занятий, задача непростая. Тем более, что многие элементы, которые участникам предстоит выполнять на российских полигонах, не входят в академический курс обучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Трифанов, старший преподаватель кафедры огневой подготовки:
Сначала это все делается в карандаше на листе бумаги, потом это делается все на доске с попутным объяснением. И в дальнейшем приступаем в непосредственной отработке. То есть это все сложный мыслительный процесс, который перерастает в какую-то динамику.

Максим Фастович, курсант общевойскового факультета:
Легко точно не будет. Придется стараться, приложить все усилия, оправдать ожидания, выступить достойно за факультет, за Академию, за Республику Беларусь.

# общество # Армия Беларуси

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