Новости Беларуси. Мост, который забыли построить. Гомельские краеведы выкупили на аукционе чертежи проекта Либаво-Роменского путепровода 1901 года. Возможно, что сооружение было спроектировано на перспективу: ведь в начале XX века станция «Гомель Сортировочный» находилась вдали от центра города и в такой дорогой инфраструктуре необходимости не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему же проект так и остался на бумаге? Найти точный ответ на этот вопрос историкам теперь только предстоит.

Юрий Панков, научный сотрудник музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Представленные чертежи дают толчок к новому изучению истории строительства Гомеля, по крайней мере в первую очередь нужно сейчас его привязать его к определенной местности. Затем, когда будет все сделано, можно даже замахнуться на проектирование в 3D-модели.