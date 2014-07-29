Только за июнь с минских пляжей было вывезено 2,5 тысячи кубометров бытовых отходов

Это один из 25 минских пляжей. На первый взгляд место очень привлекательное для отдыха. Есть детская площадка, песок, можно отдыхать в тени или загорать на солнце, бегать босиком по зеленой травке, но если присмотреться окажется, чтобы прилечь в приятном месте, нужно сначало его убрать.

Светлана Воробьева, волонтер:

Дело в том, что люди не задумываются о будущем, они живут сегодняшним днем. «Абы мне было хорошо!», я считаю, что так жить невозможно!

Света и Оля будущие архитекторы. В этом году они окончили экологическую школу. В рамках обучения волонтеры помогали убирать мусор в местах отдыха минчан. Работали со знанием дела, в школе им рассказывали, что происходит с отходами, которые остается в окружающей среде.

Анатолий Калач, специалист центра экологических решений:

Если даже в какой-то маленькой батарейке содержится некоторое количество опасных загрязняющих веществ, таких, как тяжелые металлы, логично, что если вы ее съедите, вряд ли умрете в ту же секунду. Но постепенно это будет сказываться на здоровье человека. Чем отличаются канцерогены: они не выходят из организма и по сути они передаются. Например, если беременная женщина получит некоторую дозу, почти полностью эту дозу загрязняющих веществ получит ее ребенок.

Почти все отходы жизнедеятельности человека разлагаются, просто иногда этот процесс могут наблюдать несколько поколений людей. Газетная бумага исчезнет за 3 месяца, тогда как офисной для полного разложения понадобиться 2 года. Пищевые отходы разлагаются около месяца, окурки больше 10 лет. 100 лет понадобиться для разложения консервной банки, алюминевой в 5 раз больше. Столько же разлагается одноразовый подгузник и пластиковая бутылка. Абсолютный долгожитель среди отходов –это стекло, время разложения которого 1000 лет.

Анатолий Калач, специалист центра экологических решений:

Если учесть то, что тысячу лет разлагается стеклянная бутылка, то достаточно сложно объяснить на что она разложена, на какие элементы. Логично то, что стекло всегда отличается по своему составу. Например, оконное стекло будет отличаться от бутылочного. Также это будет зависеть от того, в каких условиях будет храниться то или иное стекло в течении тысячи лет.

К счастью реальность этих цифр минчанам достаточно трудно проверить на практике. Места отдыха убираются специальными службами как минимум дважды в день. Только за июнь с минских пляжей было вывезено две с половиной тысячи кубометров бытовых отходов, это почти три с половиной тысячи стандартных мусорных контейнера.

Александр Проминский, начальник службы по поддержанию городских лесов, пляжей и МКАД УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

Отдыхающие оставляют за собой чистоту и порядок, у нас все организовано: контейнера стоят, урны. Все создано для того, чтобы люди выбрасывали мусор и оставляли за сосбой чистоту.

Привлечь к ответственности несознательных граждан почти невозможно. Наказание ждет их внуков, правнуков или праправнуков, в зависимости от того, какой мусор не хватило сил у их предка донести до урны.