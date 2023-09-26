Прямой эфир

Более 80% школ Минской области перешли на новые принципы организации питания

26 сентября 2023 19:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 80 % школ Минской области перешли на новые принципы организации питания. Оставшиеся включатся в систему поэтапно – с 1 января и с 1 апреля 2024 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 80% школ Минской области перешли на новые принципы организации питания-1

Основной акцент на качественном и сбалансированном рационе школьников. Новые мясные блюда, овощи и фрукты – меню составляется с учетом вкусовых предпочтений ребят. Так, в Логойском районе 16 учреждений образования полностью перешли на новую систему.

Более 80% школ Минской области перешли на новые принципы организации питания-4

Какие блюда в меню у школьников, смотрите в видеоматериале.

# Школы в Беларуси # общество # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Если знание есть, значит, оно имеет силу». Почему можно доверять древним эзотерическим практикам, рассказала рунолог
26 сентября 2023 19:02

«Если знание есть, значит, оно имеет силу». Почему можно доверять древним эзотерическим практикам, рассказала рунолог

«Здесь я могу найти ответы». Можно ли через эзотерику познать себя?
26 сентября 2023 18:58

«Здесь я могу найти ответы». Можно ли через эзотерику познать себя?

Суперсовременная лазерная сварка. Посмотрите, какие ещё разработки представлены на «ТехИнноПроме»
26 сентября 2023 18:26

Суперсовременная лазерная сварка. Посмотрите, какие ещё разработки представлены на «ТехИнноПроме»