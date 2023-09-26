Новости Беларуси. Более 80 % школ Минской области перешли на новые принципы организации питания. Оставшиеся включатся в систему поэтапно – с 1 января и с 1 апреля 2024 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 80 % школ Минской области перешли на новые принципы организации питания. Оставшиеся включатся в систему поэтапно – с 1 января и с 1 апреля 2024 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Основной акцент на качественном и сбалансированном рационе школьников. Новые мясные блюда, овощи и фрукты – меню составляется с учетом вкусовых предпочтений ребят. Так, в Логойском районе 16 учреждений образования полностью перешли на новую систему.
Какие блюда в меню у школьников, смотрите в видеоматериале.