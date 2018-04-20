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Белорусские судэксперты освоят исследование драгоценных камней

20 апреля 2018 11:57
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Новости Беларуси. Новые технологии специалисты начнут осваивать совместно с российскими коллегами. В комитете будут проводить экспертизы, которые помогут в изучении ювелирных украшений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также в структуре активно развивается направление ДНК-идентификации. Теперь помимо пола и возраста предполагаемого преступника, специалисты могут определить цвет глаз, волос и кожи.

Белорусские судэксперты освоят исследование драгоценных камней-1

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Сегодня это один из наиболее востребованных видов экспертиз, один из наиболее достоверных. Республика Беларусь – единственная страна, по крайней мере, в Евразии, где по каждому уголовному делу проводится ДНК-экспертиза. Это может позволить себе не каждая страна даже Западной Европы. Вы можете в этом убедиться, посмотрев открытые источники. Не важно, какое уголовное дело. То ли это кража малоценного предмета, то ли это тяжкое преступление, особо тяжкое, мы проводим до 30 суток ДНК-экспертиз.

Белорусские судэксперты освоят исследование драгоценных камней-4

Ежегодно Государственный комитет судебных экспертиз выполняет более 340 тысяч исследований. Это способствует раскрытию более 20 тысяч преступлений.

# общество # Фотофакт # Андрей Швед # Судебная экспертиза

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