Белорусские судэксперты освоят исследование драгоценных камней

Новости Беларуси. Новые технологии специалисты начнут осваивать совместно с российскими коллегами. В комитете будут проводить экспертизы, которые помогут в изучении ювелирных украшений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также в структуре активно развивается направление ДНК-идентификации. Теперь помимо пола и возраста предполагаемого преступника, специалисты могут определить цвет глаз, волос и кожи.