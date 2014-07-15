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Белорусские ССУЗЫ начинают прием документов 15 июля

15 июля 2014 08:24
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Новости Беларуси. Средние специальные учебные заведения Беларуси начинают 15 июля прием документов. На выбор у будущих студентов более сотни специальностей по различным направлениям. Среди них есть и совсем новые. Например, «обслуживание и эксплуатация жилых домов», «микро- и наноэлектронные технологии и системы» «электроника механических транспортных средств». А стать учащимся можно будет на основании документа об общем базовом или профессионально-техническом образовании.

Кстати, поступать в колледж могут и люди с высшим образованием как на платное обучение, так и на бесплатной основе.

В нынешнем году в средние специальные учебные заведения планируется принять около 50 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Новые правила приема в вузы и ссузы

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