Белорусские ССУЗЫ начинают прием документов 15 июля

Новости Беларуси. Средние специальные учебные заведения Беларуси начинают 15 июля прием документов. На выбор у будущих студентов более сотни специальностей по различным направлениям. Среди них есть и совсем новые. Например, «обслуживание и эксплуатация жилых домов», «микро- и наноэлектронные технологии и системы» «электроника механических транспортных средств». А стать учащимся можно будет на основании документа об общем базовом или профессионально-техническом образовании.

Кстати, поступать в колледж могут и люди с высшим образованием как на платное обучение, так и на бесплатной основе.

В нынешнем году в средние специальные учебные заведения планируется принять около 50 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.