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«WorldSkills Kazan 2019»: как отбирали белорусских участников и какие профессии будущего будут представлены

07 августа 2019 10:15
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22 августа в Казани открывается 45-й международный чемпионат профессионального мастерства «WorldSkills». Белорусская команда выступит в 33 компетенциях. 63 страны, 1,5 тысячи участников. Строительство, транспорт, услуги, мода и даже профессии будущего. Ребятам будет где разогнаться! К тому же это неплохой шанс заявить о себе на весь мир. В 2015 году наша команда выступила в Сан-Паулу, в 2017 – в Абу-Даби и вот в очередной раз белорусы поедут покорять профессиональный олимп.

«WorldSkills Kazan 2019»: как отбирали белорусских участников и какие профессии будущего будут представлены-1

Гости программы Утро. Студия хорошего настроения» – проректор по научно-методическому обеспечению качества профессионального образования УО РИПО – Наталья Шевченко-Савлакова и технический делегат WorldSkills Belarus, начальник отдела сравнительных исследований и развития движения в профессиональном образовании УО РИПО – Екатерина Забрудская.

«WorldSkills Kazan 2019»: как отбирали белорусских участников и какие профессии будущего будут представлены-4

Сколько участников поедет в Казань? Как их отбирали? В каких компетенциях будут выступать? Какие профессии будущего белорусские участники будут представлять? Какая программа запланирована на международном чемпионате?

Подробности – в видеоматериале.

# Профессии # общество # Наталья Шевченко-Савлакова # Екатерина Забрудская # Фотофакт

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