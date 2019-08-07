«WorldSkills Kazan 2019»: как отбирали белорусских участников и какие профессии будущего будут представлены

22 августа в Казани открывается 45-й международный чемпионат профессионального мастерства «WorldSkills». Белорусская команда выступит в 33 компетенциях. 63 страны, 1,5 тысячи участников. Строительство, транспорт, услуги, мода и даже профессии будущего. Ребятам будет где разогнаться! К тому же это неплохой шанс заявить о себе на весь мир. В 2015 году наша команда выступила в Сан-Паулу, в 2017 – в Абу-Даби и вот в очередной раз белорусы поедут покорять профессиональный олимп.