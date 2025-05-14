В ФРГ запретили движение «Королевство Германия»

За «посягательства на конституционный строй» – в ФРГ арестован лидер так называемого движения «Королевство Германия», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За решеткой оказались и несколько его соратников. Саму же организацию запретили. Группировка относится к ультраправому неонацистскому движению. Его последователи не признают легитимность действующего правительства и законы страны, утверждая, что она с окончания Второй мировой войны и до сих пор оккупирована союзниками.

Александр Добриндт, министр внутренних дел Германии:

Я хотел бы прямо сказать, что речь идет не о безобидных ностальгирующих людях, как можно подумать, а о криминальных структурах и преступной сети. Вот почему движение сегодня находится под запретом.

У движения, как полагают аналитики, больше 20 тысяч сторонников. Взятые под стражу четыре человека из числа ее лидеров обвиняются в создании преступной организации и проведении незаконных банковских и страховых операций.