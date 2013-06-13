Новости Беларуси. Белорусские правоохранители намерены усилить борьбу с распространением порнографии в Интернете. Сейчас в Парламенте находится новый законопроект, в случае принятия которого к ответственности можно будет привлечь за трансляцию таких материалов и за сценические номера подобного формата.

Однако наибольшую тревогу у правоохранителей сегодня вызывают преступления, связанные с детской порнографией. 40 подобных случаев зафиксировано в 2012 году, сообщили в программе .

Андрей Мячков, заместитель начальника управления линейного процессуального контроля Следственного комитета Республики Беларусь:

Дела такие расследуются и, самое главное, раскрываются причины и условия, которые повлекли совершение данных преступлений. Планируется во втором полугодии и дальше продолжить эту работу. Если надо будет, на законодательном уровне ужесточать ответственность за такие преступления. По этому пути идет Европа, Америка и так далее.

Игорь Пармон, ведущий специалист управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Республики Беларусь:

В сети Интернет после принятых нами соответствующих усилий, по оценке Европола, количество сайтов с детской порнографией по всему миру снизилось в 8 раз.