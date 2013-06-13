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Народному артисту России Сергею Маковецкому 13 июня исполнилось 55 лет

13 июня 2013 06:54
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Новости России. Он – один из самых востребованных актеров в российском кинематографе, а количество сыгранных им ролей не поддается подсчету. Народному артисту России Сергею Маковецкому 13 июня – 55 лет.

Его путь был непрост: приехав из Киева поступать в московский ГИТИС, Маковецкий встретился с абсолютным непризнанием его актерского таланта. Олег Табаков, набиравший в тот год курс, его не принял. Но удача улыбнулась молодому человеку в Щукинском училище, после окончания которого творческая карьера Маковецкого пошла вверх. Артист был неоднократно отмечен критикой и получил признание публики.

В новый век Сергей Маковецкий вступил уже в качестве настоящей звезды отечественного кинематографа. Сегодня за его плечами множество наград, интересных ролей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Юбилеи

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