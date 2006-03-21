Белорусские полярники объединяются

Постоянная комиссия полярных исследователей будет создана при Белорусском географическом обществе. Это общественное объединение станет оказывать помощь в создании базы данных, в которую войдут имена всех полярников из Беларуси. Работа комиссии направлена на подготовку молодого поколения полярных исследователей, популяризацию и пропаганду участия в полярных экспедициях. В Беларуси проживает более 100 человек, которые принимали участие в экспедициях в Антарктиду. Примечательно, что наши полярники участвовали во всех экспедициях в Антарктиду, начиная с первой в 1956 году, а также многократно становились участниками экспедиций и дрейфа в Заполярье.