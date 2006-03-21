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Цвети, любимый город!

21 марта 2006 10:32
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Миллион алых роз, а вернее 7 миллионов появится на минских улицах.В нынешнем году в столице будет посажено рекордное количество цветов. Такое увеличение <зеленого> строительства в городе обусловлено стремительным ростом новостроек и, соответственно, необходимостью их благоустройства. В нынешнем году особое внимание уделено качеству посевного материала. С этой целью в Германии были приобретены семена. К настоящему времени уже отобраны культуры, которые устойчивы к городской экологии и сохраняют декоративность длительное время.
# общество # общество

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