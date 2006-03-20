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По принципу <одного окна>

20 марта 2006 13:35
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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси в 2006 году продолжит работу по дебюрократизации отрасли и внедрению принципа "одного окна". В частности, речь идет о создании расчетно-вычислительных или расчетно-справочных центров. Они позволят максимально упростить процедуру выдачи справок, ведения приема населения, начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги. Такие центры организуются в большинстве крупных городов страны. В Минске, как ожидается, эта работа будет полностью завершена уже в нынешнем году. До конца 2006-го должна быть упрощена и процедура согласования перепланировки квартир. К настоящему времени уже разработан и направлен в правительство проект соответствующего постановления.
# общество

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