В Министерстве внутренних дел Беларуси проинформировали, что в целом день выборов в республике прошел спокойно: на избирательных участках инциденты не зафиксированы.В МВД отметили, что сотрудники правоохранительных органов, работавшие в эти дни в усиленном режиме, проявили максимум сдержанности по отношению к участникам несанкционированной акции на Октябрьской площади: в ходе ее никто не был задержан, никто не пострадал, работники ГАИ обеспечили безопасность дорожного движения на центральной магистрали города. Вместе с тем, по сообщению прокуратуры, во время избирательной компании Беларуси более 130 человек были подвергнуты административному аресту (от 3 до 15 суток) за нарушение законодательства: 12 человек оштрафованы, еще один предупрежден. Также прокуратура Минска за нарушения избирательного законодательства вынесла предупреждение Александру Милинкевичу, а в отношении Александра Козулина возбуждено уголовное дело за мелкое хулиганство.