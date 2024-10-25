Белорусские педагоги в тренде? Узнали о новых подходах в обучении

Учитель – это не просто профессия, а состояние души. Каким должен быть современный педагог? С какими сложностями он сталкивается? Что его вдохновляет? Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Есть ли у вас примеры, когда педагоги уходят от формализма и предлагают новые и современные формы занятости учащихся?