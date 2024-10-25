Белорусские педагоги в тренде? Узнали о новых подходах в обучении

Учитель – это не просто профессия, а состояние души. Каким должен быть современный педагог? С какими сложностями он сталкивается? Что его вдохновляет? Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Есть ли у вас примеры, когда педагоги уходят от формализма и предлагают новые и современные формы занятости учащихся?
Екатерина Петруцкая, депутат Минского городского Совета депутатов:
Я фанат всех педагогов, которые сегодня трудятся и входят в класс учреждений образования нашей страны. Это творческие и креативные люди, у каждого из них есть чему поучиться. А если мы говорим про новые формы… Сейчас проходит по всей стране «Марафон единства», в рамках этого мероприятия мы делаем «НЕскучные НЕлекции», когда вместе с ребятами в интерактивной форме с применением интересных упражнений рассуждаем на важные для нас темы. Мне кажется, такая форма часто применяется нашими педагогами в своей повседневной деятельности.
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