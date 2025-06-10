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Чем коллекционирование отличается от собирательства – разбираемся в деталях

10 июня 2025 13:40
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Самая древняя коллекция принадлежала Аристотелю. А первые объединения коллекционеров появляются в XVIII веке. Кардинал Ришелье собирал курительные трубки, Наполеон – оловянных солдатиков, Юрий Гагарин – кактусы, а Леонид Ильич Брежнев – автомобили.

О том, что коллекционируют сегодня, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Юрий Святокум, ведущий:
Как отличить коллекционера от Плюшкина?

Наталья Надольская, ведущая:
Статус коллекционера. Коллекционер! Но есть же, наверное, люди, которые не относят себя к коллекционерам, но тем не менее из отпуска каждый раз какую-то статуэточку привезут. Тарелочку поставят на кухне. Где вот эта грань – коллекционер и собиратель?

Чем коллекционирование отличается от собирательства – разбираемся в деталях-2

Александр Лукашук, полифилист:
Наверное, эта грань проходит в том плане, что коллекционер знает, что он собирает. Изучает эту вещь и продолжает потом искать, где она применялась.

Наталья Надольская:
Идея есть какая-то, да?

Александр Лукашук:
Да. А Плюшкин просто взял вещь, привез, поставил. Она у него стоит. Вот это, наверное, и есть грань.

Наталья Надольская:
А еще надо вступить в общество коллекционеров. Тогда у тебя уже будет статус.

Чем коллекционирование отличается от собирательства – разбираемся в деталях-4

Борис Васильев, коллекционер марок и утюгов:
Конечно. В принципе, я должен сказать, что последнее время вступает очень много сравнительно молодых людей. Общепринято считать, что это увлечение уже пенсионеров. Но сегодня в наши ряды вступают люди 80-х, 90-х, даже 2000 год.

Подробности в видео.

# Наталья Надольская # Борис Васильев # Коллекционирование

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