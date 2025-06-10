Чем коллекционирование отличается от собирательства – разбираемся в деталях

Наталья Надольская, ведущая: Статус коллекционера. Коллекционер! Но есть же, наверное, люди, которые не относят себя к коллекционерам, но тем не менее из отпуска каждый раз какую-то статуэточку привезут. Тарелочку поставят на кухне. Где вот эта грань – коллекционер и собиратель?

О том, что коллекционируют сегодня, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Александр Лукашук, полифилист:

Наверное, эта грань проходит в том плане, что коллекционер знает, что он собирает. Изучает эту вещь и продолжает потом искать, где она применялась.

Наталья Надольская:

Идея есть какая-то, да?

Александр Лукашук:

Да. А Плюшкин просто взял вещь, привез, поставил. Она у него стоит. Вот это, наверное, и есть грань.

Наталья Надольская:

А еще надо вступить в общество коллекционеров. Тогда у тебя уже будет статус.