Белорусские летчики проходят подготовку по программе выживания

Ориентировка на местности, разведение огня, добыча пищи и воды. Все для того, что любая экстремальная ситуация не стала внештатной.

Это конечно не участники телешоу "Последний герой" и им не придеться на публике есть тараканов и бабочек. Однако экстрима и в их жизни хватает. Сегодня, например, они осваивают новый маршрут. С ориентировкой, разведением огня, добычей пищи и воды.

Сильный дождь, ветер и плохая дорога сделали маршрут действительно экстремальным. Наша съемочная группа едва поспевала за участниками проекта. Зато не успевала удивляться, с какой легкостью они развели костер из казалось бы насквозь промокших дров и оборудовали лагерь.

После таких тренировок и настоящие баталии не страшны. По крайней мере, инструкторы центра в этом не сомневаются. Говорят, хоть и пришли все сюда не со школьной скамьи, уйдут профессионалами.

Готовить летчиков по программе выживания в центре будут в течение всего года. Новые маршруты, речные сплавы, прыжки с парашютом - все чтобы любая экстремальная ситуация не стала внештатной. Хотя и к ним белорусские военные готовы. Примеров тому в мировой практике хватает.

