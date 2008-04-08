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Белорусские летчики проходят подготовку по программе выживания

08 апреля 2008 16:44
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Ориентировка на местности, разведение огня, добыча пищи и воды. Все для того, что любая экстремальная ситуация не стала внештатной.

Это конечно не участники телешоу "Последний герой" и им не придеться на публике есть тараканов и бабочек. Однако экстрима и в их жизни хватает. Сегодня, например, они осваивают новый маршрут. С ориентировкой, разведением огня, добычей пищи и воды.

Сильный дождь, ветер и плохая дорога сделали маршрут действительно экстремальным. Наша съемочная группа едва поспевала за участниками проекта. Зато не успевала удивляться, с какой легкостью они  развели костер из казалось бы насквозь промокших дров и оборудовали лагерь.

После таких тренировок и настоящие баталии не страшны. По крайней мере, инструкторы центра в этом не сомневаются. Говорят, хоть и пришли все сюда не со школьной скамьи, уйдут профессионалами. 

Готовить летчиков по программе выживания в центре будут в течение всего года. Новые маршруты, речные сплавы, прыжки с парашютом - все чтобы любая экстремальная ситуация не стала внештатной. Хотя и к ним белорусские военные готовы. Примеров тому в мировой практике хватает.

# общество # Экстрим

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