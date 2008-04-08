СТВ подводит итоги телемарафона "Будь здоров"

Такую масштабную акцию наш канал провел во всемирный день здоровья.

7 апреля с самого раннего утра и до позднего вечера в гости к ведущим приходили спортсмены, медики и чиновники. Они на своем примере и в шутку, и всерьез, рассказывали зрителям, как заботиться о здоровье.

И все же, главной целью проекта был сбор средств для столичного детского дома №2. Телекомпания СТВ уже сделала подарок воспитанникам. Ведущие канала вручили детям беговую дорожку, теннисный стол. А также ракетки для большого тенниса, бадминтона, и шахматы.



Очень приятно, что на нашу акцию откликнулись зрители: горячая линия СТВ отвечала на звонки целый день. Поступали и средства на расчетный счет детского дома. На них будет куплен спортинвентарь для его воспитанников. Мы благодарим всех, кто помог нам и подарил детям детского дома частичку внимания, заботы.

