Парадоксальная ситуация сложилась в медучреждениях Витебска

На горячую линию СТВ поступил звонок от телезрителей из Витебска. Родители волнуются - в поликлинике временно перестали делать детям прививки от серьезных инфекционных заболеваний - полиомиелита, коклюша и столбняка.

Причина - дефицит необходимой вакцины. Вместе с тем, в Минздраве утверждают - необходимые препараты на местах есть.



Витебская центральная детская поликлиника сегодня обслуживает более 30 тысяч малышей. В прививках нуждаются и дети до года и те, кому исполнилось шесть. График вакцинации строгий. Сбои могут сказаться на формировании иммунитета. Медики соглашаются - перебои с вакциной были, но ни у одного ребенка календарь прививок по этой причине не нарушен. Сейчас - необходимые препараты уже в наличии.

В Минздраве временную нехватку вакцины объясняют белорусским бэби-бумом. В 2007 году рождаемость в стране вышла на рекорд - впервые за 15 лет родилось больше 100 тысяч малышей. Препараты для прививок закупаются в Украине, и медики просто не рассчитали необходимую потребность.



Сейчас нужной вакциной обеспечены все медицинские учреждения республики. Врачи корректируют планы - препаратов для вакцинации малышей понадобится больше. В ближайшие три года рождаемость в стране будет расти. По крайней мере, в витебской детской поликлинике уже учли горький опыт - к заявкам будущего года сразу прибавили 25%.

