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Белорусские леса, пострадавшие летом от непогоды, помогают восстановить школьники

19 ноября 2016 12:01
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Новости Беларуси. Белорусские леса, пострадавшие минувшим летом от непогоды, помогают восстановить школьники. Июльскими ураганами было уничтожено более 10 тысяч гектаров леса, наибольшие потери в Минской и Гомельской областях.

Под девизом «Восстановим леса Беларуси» в работу включились пионерские отряды по всей стране. Многие из ребят впервые познакомились с мечом Колесова – главным инструментом при посадке леса,

да и в принципе посадили первое в жизни дерево.

Иван Осипков, лесник Макеевского лесничества:
Может стимул будет, что дерево посадил. Детям будут рассказывать потом, что я когда-то лес садил.

Филипп Дмитриев, участник экологической акции:
Я запомнил на каком ряду работал – на пятом ряду, так что я сюда могу прийти, посмотреть, как проросли мои деревья.

Даниил Гусак, участник экологической акции:
Я часто с друзьями гуляю по лесу. И деревья садить нужно, это однозначно, потому что это и красота, и воздух.

Нынешний сезон посадки леса подходит к завершению, однако, уже весной школьники снова отправятся в леса.

Сажать берёзы и сосны пионеры планируют весь 2017 год.

Кроме того, беречь лес призван и круглогодичный сбор макулатуры, а это можно делать даже зимой, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.  

# общество # Дерево # Иван Осипков # Филипп Дмитриев # Даниил Гусак

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