Белорусские леса, пострадавшие летом от непогоды, помогают восстановить школьники

Новости Беларуси. Белорусские леса, пострадавшие минувшим летом от непогоды, помогают восстановить школьники. Июльскими ураганами было уничтожено более 10 тысяч гектаров леса, наибольшие потери в Минской и Гомельской областях.

Под девизом «Восстановим леса Беларуси» в работу включились пионерские отряды по всей стране. Многие из ребят впервые познакомились с мечом Колесова – главным инструментом при посадке леса,

да и в принципе посадили первое в жизни дерево.

Иван Осипков, лесник Макеевского лесничества:

Может стимул будет, что дерево посадил. Детям будут рассказывать потом, что я когда-то лес садил.

Филипп Дмитриев, участник экологической акции:

Я запомнил на каком ряду работал – на пятом ряду, так что я сюда могу прийти, посмотреть, как проросли мои деревья.

Даниил Гусак, участник экологической акции:

Я часто с друзьями гуляю по лесу. И деревья садить нужно, это однозначно, потому что это и красота, и воздух.

Нынешний сезон посадки леса подходит к завершению, однако, уже весной школьники снова отправятся в леса.

Сажать берёзы и сосны пионеры планируют весь 2017 год.

Кроме того, беречь лес призван и круглогодичный сбор макулатуры, а это можно делать даже зимой, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.